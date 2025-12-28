PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gekifft und gefahren

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen führten am 27.12.2025 gegen 13 Uhr unweit der Dienststelle am Darrweg eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem 37-jährigen Führer eines Pkw Audi verlief hierbei ein Drogenvortest positiv auf THC. Die weitere Fahrt wurde unterbunden und der Betroffene zum Zwecke einer beweiserheblichen Blutprobenentnahme dem Südharzklinikum zugeführt. Es folgt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

