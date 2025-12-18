Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität am Güstrower Bahnhof
Güstrow (ots)
Die Bundespolizeiinspektion Rostock führte am gestrigen Nachmittag zusammen mit der Landespolizei, dem Ordnungsamt Güstrow und dem Sicherheitsdienst der DB AG einen weiteren Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität am Bahnhof Güstrow durch. Die eingesetzten Kräfte kontrollierten insgesamt 61 Personen. Davon durchsuchten sie 35 Personen bzw. deren mitgeführte Sachen.
Die Einsatzkräfte identifizierten zwei Personen, die zur Ermittlung ihres Aufenthaltsortes durch verschiedene Behörden ausgeschrieben waren. Zudem vollstreckten sie einen Haftbefehl.
Darüber hinaus leiteten sie gegen eine Person ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Betretens von Bahnanlagen sowie gegen eine andere Person ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen ein.
Insgesamt beteiligten sich 16 Einsatzkräfte an dem gestrigen Einsatz.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Anja Kosmalla
Telefon: 0381 / 2083 - 1004
E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell