Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Haftbefehl bei Einreise vollstreckt

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten heute im Überseehafen einen 23-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Dieser reiste zuvor, als Insasse eines Reisebusses, aus Dänemark ein. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm vorlag. Zuvor verurteilte ihn das Amtsgericht Ulm aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis mittels Strafbefehles zu einer Geldstrafe von 600 Euro.

Der Mann beglich die geforderte Geldstrafe sowie die Kosten des Verfahrens und entging dadurch einer Freiheitsstrafe.

