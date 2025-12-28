Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scooterfahrer flüchtet und verliert Schuh

Bleicherode (ots)

Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes beabsichtigten am 27.12.2025 gegen 23 Uhr in Bleicherode / F.-L.- Jahn-Straße ein Elektrokleinstfahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dessen bis dato unbekannter Führer suchte jedoch sein Heil in der Flucht. Dabei musste er allerdings zunächst seinen Scooter, in der weiteren Folge auch einen Schuh zurück lassen. Letztlich konnte ein sattsam polizeibekannter 16-jähriger Bursche festgestellt werden, welcher auch zugab, den Scooter geführt zu haben und dann geflüchtet zu sein. Der Grund für die Flucht erschloss sich den Beamten schon im Vorfeld: für den E-Scooter bestand keine gültige Haftpflichtversicherung. Eine entsprechende Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell