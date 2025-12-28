Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Narrenhände beschmieren Tisch und Wände
Sondershausen (ots)
Ein polizeibekannter Straftäter beschmierte aufgrund unerwiderter Liebe die Wände eines Treppenhauses und eine Wand im Sondershäuser Kaufland. Zur Höhe des Schadens können keine Angaben gemacht werden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell