LPI-NDH: Kaugummiautomat beschädigt

Leinefelde-Worbis (ots) - Am 28.12.20205 im Zeitraum zwischen 00:14 Uhr und 02:20 Uhr wurde der Briefkasten des Leinebades in der Jahnstraße in Leinefelde beschädigt. Unbekannte Täter zündeten einen pyrotechnischen Gegenstand und ließen diesen im Briefkasten zur Detonation kommen. Durch die Druckwelle wurde der Briefkasten aus der Verankerung der Wand herausgerissen. Weitere Teile des Kastens wurden noch in einer Entfernung von 12 Metern vom eigentlichen Tatort ...

mehr