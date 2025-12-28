Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kaugummiautomat beschädigt
Großfurra (ots)
Am 24.12.2025, gegen 04:00 Uhr, wurde in der Rumbachstraße in Großfurra ein Kaugummiautomat mittels eines Böllers beschädigt. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.
