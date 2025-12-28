Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Briefkasten gesprengt

Leinefelde-Worbis (ots)

Am 28.12.20205 im Zeitraum zwischen 00:14 Uhr und 02:20 Uhr wurde der Briefkasten des Leinebades in der Jahnstraße in Leinefelde beschädigt. Unbekannte Täter zündeten einen pyrotechnischen Gegenstand und ließen diesen im Briefkasten zur Detonation kommen. Durch die Druckwelle wurde der Briefkasten aus der Verankerung der Wand herausgerissen. Weitere Teile des Kastens wurden noch in einer Entfernung von 12 Metern vom eigentlichen Tatort aufgefunden. Es erfolgte die Spurensicherung vor Ort und die Aufnahme einer Strafanzeige. Der Sachschaden am Briefkasten und auch an der Gebäudewand beträgt cirka 250,- EUR.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld zu melden. Insbesondere ist gefragt, ob Personen im Tatumfeld festgestellt wurden, die im Tatzeitraum oder aber auch davor und danach mit Feuerwerkskörpern hantiert haben?

Aktenzeichen: ST/0334855/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell