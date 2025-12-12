Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fallrohre gestohlen ++ Neu Wulmstorf - Alkoholisiert über die Kreuzung ++ Winsen/A 39 - Unfall nach Reifenplatzer

Salzhausen (ots)

Fallrohre gestohlen

Der Kindergarten an der Straße Am Paaschberg ist in der Nacht zu Mittwoch, 10.12.2025, von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 10:30 Uhr bauten die Täter insgesamt fünf Kupferfallrohre und -bögen von der Fassade des Gebäudes ab. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 EUR. Wie die Täter ihre Beute abtransportierten, ist unbekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Salzhausen unter der Tel.-Nr. 04172 986610 entgegen.

Neu Wulmstorf - Alkoholisiert über die Kreuzung

Ein 67-jähriger Mann hat am Donnerstag, 11.12.2025, einen Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße verursacht. Gegen 10:50 Uhr fuhr der Mann, vom Grenzweg kommend, mit seinem PKW in Richtung Bahnhofstraße. Er überfuhr ungebremst den Kreuzungsbereich, touchierte ein Straßenschild sowie einen Poller und kam erst auf der Freifläche vor dem Rathaus zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von über zwei Promille bei dem Mann fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Winsen/A 39 - Unfall nach Reifenplatzer

Eine 44-jährige Frau war gestern, 11.12.2025, mit ihrem BMW auf der A 39 zwischen den Anschlussstellen Winsen-Ost und Winsen-West unterwegs, als ihr gegen 13:40 Uhr, bei höherer Geschwindigkeit, ein Reifen am Fahrzeug platzte.

Die Frau verlor die Kontrolle über den Wagen und prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke. Anschließend schleuderte der Wagen quer über alle Fahrspuren gegen die Außenschutzplanke und wieder zurück zur Mitte, wo er schließlich auf der linken Fahrspur stehen blieb.

Die Frau verletzte sich und wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die A 39 musste zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu entsprechendem Rückstau.

