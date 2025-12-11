Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ladendieb vorläufig festgenommen ++ Neu Wulmstorf ++ Tageswohnungseinbruch ++ Neu Wulmstorf - Unfall beim Einbiegen

Winsen (ots)

Ladendieb vorläufig festgenommen

Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen kurz nach 19:00 Uhr, wurden zwei 25 und 41 Jahre alte Männer vom Personal dabei beobachtet, wie sie in einem Discounter am Altstadtring zahlreiche Zigarettenschachteln in ihrer Kleidung deponierten. Nachdem die Männer den Kassenbereich passiert hatten, wurden sie vom Personal angesprochen.

Während der 25-Jährige sofort stehen blieb, versuchte der 41-Jährige, sich aus dem Laden zu entfernen und schubste die Mitarbeiter. Letztlich konnten diese ihn aber überwältigen.

Bei den beiden Männern wurden Waren im Wert von knapp 400 EUR gefunden. Die beiden wurden vorläufig festgenommen und befinden sich derzeit im Polizeigewahrsam. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch

Im Pommernweg sind Diebe gestern, 10.12.2025, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:45 Uhr betraten die Täter das Grundstück und versuchten zunächst, die Haustür aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Daraufhin schlugen sie eine Fensterscheibe ein und betraten so das Haus. Die Täter durchsuchten einige Räume. Ob sie Beute machten, ist noch unbekannt.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Neu Wulmstorf - Unfall beim Einbiegen

Auf der Hauptstraße kam es gestern, 10.12.2025, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 7:25 Uhr wollte eine Frau mit ihrem Wagen von einem Grundstück nach rechts auf die B 73 einfahren. Hierbei übersah sie offenbar den von links kommenden PKW einer 62-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei drehte sich der Wagen der 62-Jährigen, prallte gegen den Bordstein und ein Verkehrsschild und blieb entgegen der Fahrtrichtung am Gehweg stehen. Beide Frauen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 19.000 EUR.

