POL-WL: Baumstämme blockierten Fahrbahn

Seevetal/A1 (ots)

Mehrere Baumstämme blockierten heute Morgen im Bereich des Maschener Kreuzes Teile der A1 in Fahrtrichtung Hamburg. Gegen 6:40 Uhr lösten sich mehrere etwa 4 m lange Stämme und rutschten vom Anhänger eines LKW. Die Stämme verteilten sich im Bereich der Einfädelung von der A 39 auf die A1 auf der Fahrbahn.

Eine 40-jährige Frau, die mit ihrem Auto hinter dem LKW unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr vermeiden. Sie blieb unverletzt, wie auch die 38-jährige Fahrerin des LKW. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1500 EUR.

Für die Bergung der Baumstämme und Reinigungsarbeiten mussten Teile der Fahrbahn über mehrere Stunden gesperrt werden. Erst gegen 10:45 Uhr war der Einsatz beendet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Maschener Kreuz.

