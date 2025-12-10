Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Erst Beleidigungen, dann Schläge ++ Seevetal/A7 - Einbruch in Rastanlage ++ Buchholz - Räder abmontiert ++ Neu Wulmstorf - Radfahrer leicht verletzt

Winsen (ots)

Erst Beleidigungen, dann Schläge

Am Dienstag, 9.12.2025 gegen 19 Uhr, wurde die Polizei in die Bahnhofstraße gerufen. Dort war es zwischen mehreren Männern zu wechselseitigen Beleidigungen gekommen.

Die Beamten nahmen gerade noch die letzten Personalien auf, als sie bemerkten, dass ein 44-jähriger Beteiligter, der bereits aus den Maßnahmen entlassen worden war, in einem Ladengeschäft auf der anderen Straßenseite von mehreren Männern attackiert wurde.

Sofort gingen die Beamten dazwischen und forderten Unterstützung an. Die Polizisten mussten den Einsatz von Pfefferspray androhen, um die Angreifer auf Distanz zu halten. Der 44-jährige erlitt leichte Verletzungen.

Letztlich wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen vier Männer im Alter zwischen 21 und 51 Jahren eingeleitet. Möglicherweise waren noch weitere Personen beteiligt. Die Polizei Winsen sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 04171 7960.

Seevetal/A7 - Einbruch in Rastanlage

Auf der Autobahnraststätte Seevetal-Ost sind Diebe in der Zeit zwischen Montag, 8.12.2025, 15 Uhr und Dienstag, 7 Uhr in das Verkaufsgebäude eingebrochen. Die Täter brachen einen Spielautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Maschen unter der Tel.-Nr. 04105 620200 entgegen.

Buchholz - Räder abmontiert

Auf dem Gelände eines Autohauses an der Hanomagstraße haben Diebe in der Nacht zu Dienstag, 9.12.2025 die Räder eines BMW X5 gestohlen. Der Wagen stand auf dem Parkplatz des Autohauses. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 6:45 Uhr. Der Schaden wird auf rund 4000 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Neu Wulmstorf - Radfahrer leicht verletzt

An der Lessingstraße kam es gestern, 9.12.2025, gegen 18:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf dem linksseitigen Gehweg der Lessingstraße unterwegs, als ein ebenfalls 33-jähriger Mann mit seinem PKW von der Lessingstraße nach links in die Robert-Bosch-Straße abbiegen wollte. Hierbei übersah er den Radfahrer und stieß mit ihm im Einmündungsbereich zusammen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell