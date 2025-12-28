Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Brand Mehrfamilienhaus
Mühlhausen (ots)
In den Morgenstunden vom 28. Dezember 2025 geriet in der Wanfrieder Straße ein Mehrfamilienhaus in Brand. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung haben sich mehrere Bewohner im Haus aufgehalten. Die Feuerwehr hat eine Bewohnerin aus dem 2. Obergeschoss evakuiert. Die weiteren Bewohner konnten selbstständig und unverletzt das Brandgebäude verlassen. Vor Ort hat die Kriminalpolizei Nordhausen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zum aktuelle Zeitpunkt ist von einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich auszugehen. Für die Dauer der Löschmaßnahmen zeigte sich die Sperrung der Wanfrieder Straße erforderlich.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell