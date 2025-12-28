Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mühlhausen (ots)

In den Morgenstunden vom 28. Dezember 2025 geriet in der Wanfrieder Straße ein Mehrfamilienhaus in Brand. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung haben sich mehrere Bewohner im Haus aufgehalten. Die Feuerwehr hat eine Bewohnerin aus dem 2. Obergeschoss evakuiert. Die weiteren Bewohner konnten selbstständig und unverletzt das Brandgebäude verlassen. Vor Ort hat die Kriminalpolizei Nordhausen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zum aktuelle Zeitpunkt ist von einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich auszugehen. Für die Dauer der Löschmaßnahmen zeigte sich die Sperrung der Wanfrieder Straße erforderlich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell