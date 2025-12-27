Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbruch ins Sportlerheim
Woffleben (ots)
Im Zeitraum 25.12.2025 / 09:00 Uhr bis 26.12.2025 / 14:30 Uhr wurde ein besonders schwerer Fall des Diebstahls durch Einbruch am Sportlerheim des RSV Woffleben e.V. begangen. Hierbei konnten bislang unbekannte Täter technische Geräte im Wert von ca. 1.000,- Euro entwenden. Im Zuge der Tatbegehung entstand zudem Sachschaden an Fenster und Tür in Höhe von ca. 1.500,- Euro. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen nahmen die entsprechende Strafanzeige auf und sicherten Spuren am Tatort. Sachdienliche Hinweise zur Täterschaft sowie dem Verbleib von Beutegut (1 Laptop sowie 1 Bluetooth-Box der Marke "JBL") nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.
Aktenzeichen: ST/0334206/2025
