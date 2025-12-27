Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Diebe im Salon
Harztor (ots)
Im Zeitraum 23.12.2025 / 16 Uhr bis 26.12.2025 / 13 Uhr wurde ein Frisör-Salon in Niedersachswerfen / Ernst-Thälmann-Platz von bisher unbekannten Dieben heimgesucht. Bei dem Beutegut handelt es sich um Bargeld in Höhe von 25,- Euro sowie eine Haarschneidemaschine vom Typ "ESTEL Professional OT 10" im Wert von ca. 150,- Euro. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung, die der Aufklärung der Sache dienlich sind, nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.
Aktenzeichen: ST/0334160/2025
