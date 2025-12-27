LPI-NDH: Diebe im Salon

Eichsfeldkreis (ots) - In der Hauptstraße in Lutter kam es am Donnerstag dem 25.12.2025 gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall als die Fahrerin eines PKW VW Golf von der Hauptstraße nach links in den Höhweg einbiegen wollte. Aus bisher nicht bekannten Gründen blinkte die Fahrer nach rechts und bog dann aber nach linke ab. Die nachfolgende Fahrerin eines PKW Opel ging davon aus, dass die Fahrerin des VW am rechten Fahrbahnrand anhalten wollte und fuhr an dem VW vorbei. ...

