PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe im Salon

Harztor (ots)

Im Zeitraum 23.12.2025 / 16 Uhr bis 26.12.2025 / 13 Uhr wurde ein Frisör-Salon in Niedersachswerfen / Ernst-Thälmann-Platz von bisher unbekannten Dieben heimgesucht. Bei dem Beutegut handelt es sich um Bargeld in Höhe von 25,- Euro sowie eine Haarschneidemaschine vom Typ "ESTEL Professional OT 10" im Wert von ca. 150,- Euro. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung, die der Aufklärung der Sache dienlich sind, nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen: ST/0334160/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 11:45

    LPI-NDH: Fahrrad entwendet

    Artern (ots) - Im Zeitraum vom 24.12.25, 14:00 Uhr bis zum 25.12.25, 13:30 Uhr wurde in der Arterner Gebrüder-Engelhardt-Straße ein Herrenfahrrad vom Grundstück entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 08:41

    LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

    Eichsfeldkreis (ots) - In der Hauptstraße in Lutter kam es am Donnerstag dem 25.12.2025 gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall als die Fahrerin eines PKW VW Golf von der Hauptstraße nach links in den Höhweg einbiegen wollte. Aus bisher nicht bekannten Gründen blinkte die Fahrer nach rechts und bog dann aber nach linke ab. Die nachfolgende Fahrerin eines PKW Opel ging davon aus, dass die Fahrerin des VW am rechten Fahrbahnrand anhalten wollte und fuhr an dem VW vorbei. ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 07:35

    LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

    Mühlhausen (ots) - Im Zeitraum vom Mittwoch, 24. Dezember 2025 14:00 Uhr zu Donnerstag, 25. Dezember 2025 12:00 Uhr kam es in Mühlhausen, OT Görmar, Mühlhäuser Straße 20 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte dabei den geparkten Pkw Fiat 500, Farbe rot und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren