PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

In der Hauptstraße in Lutter kam es am Donnerstag dem 25.12.2025 gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall als die Fahrerin eines PKW VW Golf von der Hauptstraße nach links in den Höhweg einbiegen wollte. Aus bisher nicht bekannten Gründen blinkte die Fahrer nach rechts und bog dann aber nach linke ab. Die nachfolgende Fahrerin eines PKW Opel ging davon aus, dass die Fahrerin des VW am rechten Fahrbahnrand anhalten wollte und fuhr an dem VW vorbei. Als die VW-Fahrerin plötzlich nach links abbog, wich die Fahrerin des PKW Opel aus und stieß gegen die Bordsteinkante. Dabei wurde die Felge und der Reifen beschädigt. Zu einem Zusamkmenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Der Schaden wird auf etwa 100,-EUR geschätzt.

Am Donnerstag dem 25.12.2025 gegen 17:30 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW BMW die Landstraße 1012 von Holungen in Richtung Kirchohmfeld. Auf Höhe des Kilometers 1,8 stieß er mit einem, plötzlich über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Das Reh flüchtete nach dem Unfall in ubekannte Richtung und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Am PKW entstend ein Schaden in Höhe von ca. 2000,-EUR. Personen wurden nicht verletzt,

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 07:35

    LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

    Mühlhausen (ots) - Im Zeitraum vom Mittwoch, 24. Dezember 2025 14:00 Uhr zu Donnerstag, 25. Dezember 2025 12:00 Uhr kam es in Mühlhausen, OT Görmar, Mühlhäuser Straße 20 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte dabei den geparkten Pkw Fiat 500, Farbe rot und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 07:35

    LPI-NDH: Einsatzgeschehen am 24./ 25. Dezember 2025

    Landkreis Unstrut-Hainich (ots) - Über den Tagesverlauf vom 24. Dezember 2025 waren die Beamten zu mehr als 25 Einsätzen gefordert. Von hilflosen Personen, über freilaufende Hunde zu Körperverletzungen wurden die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich hinreichend gefordert. Etwas beschaulicher zeigte sich die Einsatzlage zum 25. Dezember 2025 mit 18 Einsätzen. Von flüchtigen und unachtsamen Autofahrern, über ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 12:48

    LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol

    Nordhausen (ots) - Am 24.12.2025 gegen 13:45 Uhr entschlossen sich Beamte einen Seat Ibiza in Krimderode in der Harzstraße zu kontrollieren. Ein 47jähriger Mann wies sich als Fahrer aus und erklärte zeitnah, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Die Beamten belehrten den Herrn als Beschuldigten. Die Fahrt setzte anschließend die 40jährige Begleiterin fort - sie hatte einen Führerschein. Um 14:20 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren