Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

In der Hauptstraße in Lutter kam es am Donnerstag dem 25.12.2025 gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall als die Fahrerin eines PKW VW Golf von der Hauptstraße nach links in den Höhweg einbiegen wollte. Aus bisher nicht bekannten Gründen blinkte die Fahrer nach rechts und bog dann aber nach linke ab. Die nachfolgende Fahrerin eines PKW Opel ging davon aus, dass die Fahrerin des VW am rechten Fahrbahnrand anhalten wollte und fuhr an dem VW vorbei. Als die VW-Fahrerin plötzlich nach links abbog, wich die Fahrerin des PKW Opel aus und stieß gegen die Bordsteinkante. Dabei wurde die Felge und der Reifen beschädigt. Zu einem Zusamkmenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Der Schaden wird auf etwa 100,-EUR geschätzt.

Am Donnerstag dem 25.12.2025 gegen 17:30 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW BMW die Landstraße 1012 von Holungen in Richtung Kirchohmfeld. Auf Höhe des Kilometers 1,8 stieß er mit einem, plötzlich über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Das Reh flüchtete nach dem Unfall in ubekannte Richtung und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Am PKW entstend ein Schaden in Höhe von ca. 2000,-EUR. Personen wurden nicht verletzt,

