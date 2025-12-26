Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einsatzgeschehen am 24./ 25. Dezember 2025

Landkreis Unstrut-Hainich (ots)

Über den Tagesverlauf vom 24. Dezember 2025 waren die Beamten zu mehr als 25 Einsätzen gefordert. Von hilflosen Personen, über freilaufende Hunde zu Körperverletzungen wurden die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich hinreichend gefordert. Etwas beschaulicher zeigte sich die Einsatzlage zum 25. Dezember 2025 mit 18 Einsätzen. Von flüchtigen und unachtsamen Autofahrern, über erneut entlaufene Hunde zu weiteren Körperverletzungen zeigt sich auch über die besinnlichen Zeit in 2025 das vielschichtige Einsatzspektrum in Zusammenwirken mit dem Rettungsdienst und Feuerwehren vom Landkreis Unstrut-Hainich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell