PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einsatzgeschehen am 24./ 25. Dezember 2025

Landkreis Unstrut-Hainich (ots)

Über den Tagesverlauf vom 24. Dezember 2025 waren die Beamten zu mehr als 25 Einsätzen gefordert. Von hilflosen Personen, über freilaufende Hunde zu Körperverletzungen wurden die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich hinreichend gefordert. Etwas beschaulicher zeigte sich die Einsatzlage zum 25. Dezember 2025 mit 18 Einsätzen. Von flüchtigen und unachtsamen Autofahrern, über erneut entlaufene Hunde zu weiteren Körperverletzungen zeigt sich auch über die besinnlichen Zeit in 2025 das vielschichtige Einsatzspektrum in Zusammenwirken mit dem Rettungsdienst und Feuerwehren vom Landkreis Unstrut-Hainich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 12:48

    LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol

    Nordhausen (ots) - Am 24.12.2025 gegen 13:45 Uhr entschlossen sich Beamte einen Seat Ibiza in Krimderode in der Harzstraße zu kontrollieren. Ein 47jähriger Mann wies sich als Fahrer aus und erklärte zeitnah, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Die Beamten belehrten den Herrn als Beschuldigten. Die Fahrt setzte anschließend die 40jährige Begleiterin fort - sie hatte einen Führerschein. Um 14:20 ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 12:33

    LPI-NDH: Gesprengte Automaten

    Landkreis Nordhausen (ots) - Am 24.12.2025 gegen 03:15 Uhr ging in Sachsen-Anhalt die Mitteilung ein, dass in Stempeda ein Zigarettenautomat gesprengt worden sei. Vor Ort konnten nordhäuser Polizeibeamte bestätigten, das offensichtlich ein Sprengsatz im Ausgabeschacht des Automaten in der Dorfstraße gezündet wurde. Das Vorhaben, den Automaten auszuräumen misslang, da das Gerät stark deformiert, aber nicht geöffnet wurde. Die Tatzeit wurde auf etwa 02:30 Uhr bestimmt. ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 17:11

    LPI-NDH: Brand in Kellerräumen

    Mühlhausen (ots) - In den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Pfannschmidtstraße kam es am Dienstag gegen 11 Uhr zu einem Brand. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich waren mit Kameraden der Feuerwehr vor Ort. Nachdem das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht wurde, begannen die Beamten mit der Begehung des Brandortes. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen. Zur Stunde laufen die Ermittlungen zur Brandursache, wobei die Beamten aus dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren