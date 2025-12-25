PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gesprengte Automaten

Landkreis Nordhausen (ots)

Am 24.12.2025 gegen 03:15 Uhr ging in Sachsen-Anhalt die Mitteilung ein, dass in Stempeda ein Zigarettenautomat gesprengt worden sei. Vor Ort konnten nordhäuser Polizeibeamte bestätigten, das offensichtlich ein Sprengsatz im Ausgabeschacht des Automaten in der Dorfstraße gezündet wurde. Das Vorhaben, den Automaten auszuräumen misslang, da das Gerät stark deformiert, aber nicht geöffnet wurde. Die Tatzeit wurde auf etwa 02:30 Uhr bestimmt. Mindestens zwei Personen konnten bei der Flucht in Richtung eines Wirtschaftsweges in Richtung Norden gesehen werden. Gegen 07:20 Uhr ging eine gleiche Mitteilung ein. Ein Zeuge habe bei der Durchreise in Holbach an der B243 einen beschädigten Zigarettenautomaten erkannt. Hier war das Vorgehen der Täter gleichgelagert. Der Automat wurde zerstört, Waren und Geld entnommen. Eine Zeugin will kurz nach Mitternacht einen lauten Knall wahrgenommen haben. Die Polizei in Nordhausen sucht nun dringend Zeugen. Wer hat an den Tatorten zu den relevanten Zeiten verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann sagen, wann die Geräte kurz vor der Tat noch unbeschädigt waren?

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

