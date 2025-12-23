Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe entwenden E-Scooter aus Trepenhaus

Nordhausen (ots)

In der Sundhäuser Straße kam es zwischen Freitag, den 19. Dezember, und Samstag, den 20. Dezember, zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Flur eines Mehrfamilienhauses und nahmen dort einen E-Scooter, im Wert von mehreren hundert Euro, an sich. Anschließend entfernten sich die Täter mit ihrer Beute vom Tatort in unbekannte Richtung.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0332879

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell