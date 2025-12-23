Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Besondere Meldung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sondershausen (ots)

"Ich verbringe nun bald schon das dritte Weihnachtsfest bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser. Bisher hat sich meine Familie immernoch nicht gemeldet oder sich nach mir erkundigt. Das macht mich traurig. Zum Glück passen die Polizisten seit meinem Auffinden im Frühjahr 2023 auf mich auf und geben mir ein warmes Heim. Dafür bin ich dankbar. Ich helfe auch, wo ich kann, aber im Kinderzimmer wäre ich lieber. Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass mich doch noch jemand vermisst und wieder nach Hause holt!" Der kleine weiße Bär von der B 4

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell