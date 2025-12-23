PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Wohnung wird zum Ziel von Einbrechern - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Tilesiusstraße kam es zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 14 Uhr, zu einem Einbruch. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einer Wohnung und nahmen dort mehrere Gegenstände an sich. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannte mit ihrer Beute vom Tatort. Der Wert des Beuteguts ist nicht bekannt und gegenwärtig Teil der Ermittlungen.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0332162

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

