Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Männliche Person von Unbekannten geschlagen

Schlotheim (ots)

Die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis ermittelt nach einer gefährlichen Körperverletzung, welche sich am Montagabend bei einem Garagenkomplex in der Gartenstraße ereignete. Ein 33-Jähriger wurde dort gegen 20 Uhr von mehreren Personen angegriffen, welche auf ihn einwirkten. Nach der Attacke entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Mann wurde durch den Angriff verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und sicherten Spuren vor Ort. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unterstützten die Beamten bei der Spurensuche und -sicherung am Tatort.

Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0332397

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell