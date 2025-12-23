PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschwindigkeitskontrolle: 200 Bilder - knapp 100 Bußgelder

Oberspier (ots)

Am Montag führte die Technische Verkehrsüberwachung der Landespolizeiinspektion Nordhausen eine Geschwindigkeitskontrolle zwischen Sondershausen und Oberspier durch. An dem ausgewiesenen Unfallschwerpunkt war eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h vorgeschrieben. Im Einsatzzeitraum passierten etwa eintausend Fahrzeuge die Gefahren- und Messstelle. Hiervon löste bei 200 Fahrzeugen die Geschwindigkeitsmessanlage aus, da die zulässige Höchstgeschwindigkeit entsprechend überschritten wurde. Etwa die Hälfte von ihnen überschritt das Tempolimit erheblich, sodass es Bußgeldverfahren und Punkte in der Verkehrssünderkartei zur Folge hat. Ein Fahrzeugführer von ihnen erwartet ein Fahrverbot. Er wurde mit mehr als dem Doppelten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

