POL-LG: ++ Pedelec-Fahrer fährt auf Fahrbahn und kollidiert mit Pkw - schwer verletzt ++ Kartoffelroder kippt um - zwei Personen schwerer verletzt ++ Pkw Ford KA verschwindet ++ Motorradfahrer stürzt

Lüneburg (ots)

Presse - 29.09.2025 ++

Lüneburg

Adendorf - Pkw Ford KA verschwindet

Ihren weißen Pkw Ford KA mit "HEI"-Kennzeichen (Heide/LK Dithmarschen) meldete eine 66-Jährige in den Nachmittagsstunden des 28.09.25 als gestohlen. Der Pkw war im Zeitraum vom 27. auf den 28.09.25 von einem Parkplatz in der Heinrich-Hille-Straße verschwunden. Es entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Die Polizei hat den Pkw zur Fahndung ausgeschrieben und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - nach verbalem Streit aggressiv geworden

Zu einem handfesten Streit kam es in den Abendstunden des 28.09.25 im Außenbereich eines Schnellrestaurants Bei der Pferdehütte. Dabei war ein 32-Jähriger gegen 19:45 Uhr mit einem Jugendlichen aneinandergeraten, so dass es zu einem Wortgefecht kam. Wenig später erschienen der 18-Jährige Bruder sowie der 40 Jahre alter Vater des Jugendlichen vor Ort und schlugen dem 32-Jährigen mit einer Stange zweimal gegen den Arm. Darüber hinaus beschädigte das Trio auch einen Stuhl auf dem Gelände des Schnellrestaurants. Die alarmierte Polizei kann in der Folge von allen Beteiligten die Personalien feststellen und ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Lüneburg - Pedelec-Fahrer fährt auf Fahrbahn und kollidiert mit Pkw - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 78 Jahre alter Pedelec-Fahrer in den Morgenstunden des 29.09.25 Vor dem Bardowicker Tore. Der Senior war gegen 07:45 Uhr aus ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Hamburger Straße vom Radweg auf die Fahrbahn gefahren und kollidierte dort mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw Skoda Fabia eines 48-Jährigen. Der 78-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - nach Verkehrsunfall in verbalen Streit geraten

Am 28.09.2025 gegen 09:15 Uhr kam es auf der Landstraße 256 zu einem Verkehrsunfall zwischen Dannenberg und Splietau. Dabei fuhr nach ersten Erkenntnissen zunächst ein landwirtschaftliches Gespann vor einem BMW 3er auf die Fahrbahn auf und wurde anschließend von diesem überholt. Vor dem Ortseingang von Splietau bremste der BMW. Woraufhin ihm das landwirtschaftliche Gespann auffuhr. Beide Fahrer bleiben unverletzt. Der 46 Jahre alt Fahrer des BMW und der 38 Jahre alte Fahrer des landwirtschaftlichen Gespannes gerieten daraufhin in einen verbalen Streit. Bei diesem wurden auch Beleidigungen und Bedrohungen ausgesprochen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Beide Männer machten dazu unterschiedliche Angaben. Der Sachschaden wird auf etwas über 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Jameln - Unverschlossene Haustür genutzt - Bargeld und Zahlungskarten gestohlen

Eine bislang unbekannte Person nutzte in der Nacht zum 29.09.2025 eine unverschlossene Haustür in der Dorfstraße um sich Zugang zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Dort wurde aus einem Portemonnaie Bargeld und zwei Zahlungskarten gestohlen. Zusätzlich wurde Bargeld aus einem Umschlag entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Soltendieck - Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Eine Motorradgruppe mit fünf Personen befuhr am 28.09.2025 gegen 16:10 Uhr die Kreisstraße 63 von Thielitz in Fahrtrichtung Salzwedel. In einer Linkskurve rutschte das Motorrad eines 30 Jahre alten Fahrers weg und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte es mit einem Baum. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden am Motorrad wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Uelzen - Unfall im Kreuzungsbereich - Mopedfahrerin verletzt sich

Eine Jugendliche beabsichtigte am 28.09.2025 gegen 17:40 Uhr mit einem Moped die Bundesstraße 191, aus der Klosterstraße kommend, zu überqueren. Dabei kollidierte sie mit einem der Bundesstraße folgenden, in Fahrtrichtung Pieperhöfen fahrenden Toyota Aygo. Bei der Kollision verletzte sich die 15-Jährige leicht. Sie wurde in ein Klinikum verbracht. Der Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro.

Suderburg - Unfall unter Alkoholeinfluss

Am 28.09.2025 gegen 19:10 Uhr verlor in einem Kurvenbereich Zum Wasserwerk ein 35 Jahre alter Fahrer eines PKW die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fiat Scudo kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und landete nachdem er sich überschlagen hat in einem Graben. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls stellte die Polizei bei ihm eine Alkoholisierung fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwas über zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Schaden am Fahrzeug liegt bei rund 5.000 Euro.

Wriedel OT. Arendorf - "Arbeitsunfall" - Kartoffelroder kippt um - zwei Personen schwerer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitten zwei 63 und 65 Jahre alte Erntehelferinnen in den Morgenstunden des 29.09.25 bei einem Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Acker in Arendorf. Ein Kartoffelroder hatte sich gegen 09:30 Uhr kurz vor dem "Abbunkern" aufgrund einer Bodenwelle aufgeschauckelt, so dass dieser auf die Seite kippte und die sich auf der Plattform befindenden Frauen Verletzungen erlitten. Diese erlitten Prellungen und möglicherweise Knieverletzungen. Vorsorglich war ein Rettungshubschrauber mit Notarzt im Einsatz.

