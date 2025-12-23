Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei nach Verkehrsunfall vor Ort

Mühlhausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden am Montagabend zu einem Verkehrsunfall in die Ballongasse gerufen. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer hatte in diesem Bereich versucht zu driften. Hierbei touchierte er ein abgestelltes Fahrzeug und entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. In weiterer Folge kehrte der zunächst Flüchtige zurück zum Unfallort.

An beiden Fahrzeugen entstanden unfallbedingte Sachschäden. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und stellten den Führerschein des 29-jährigen sicher.

