Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Mühlhausen (ots)

In einer Kleingartenanlage im Kirschweg kam es zwischen Samstag und Montag zu einem Einbruch. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einer Parzelle und in weiterer Folge zu einem zugehörigen Schuppen. Im Inneren des Schuppens nahmen die Unbekannten u.a. mehrere Werkzeuge an sich und entfernten sich anschließend mit ihrer Beute, im Wert von etwa eintausend Euro, vom Tatort. Außerdem entstand ein Sachschaden zweistelligen Bereich.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen um Hinweise. Wer etwas bemerkt hat wird gebeten, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0332296

