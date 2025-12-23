PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden mit Kameraden der Feuerwehr am Dienstag gegen 7.30 Uhr in die Sangerhäuser Straße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus wurde eine Rauchentwicklung in einer der Wohnungen gemeldet. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zu der betreffenden Wohnung, in welcher keiner der Bewohner angetroffen werden konnte. Es stellte sich heraus, dass eine brennende Kerze ursächlich für die Rauchentwicklung war. Es entstand kein Schaden an der Wohnung. Die Einsatzkräfte konnten zeitnah wieder abrücken.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

