Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto erfasst E-Scooter-Fahrer

Mühlhausen (ots)

Ein 52-jähriger Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs befuhr die Margaretenstraße und beabsichtigte in die Ziegelstraße, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, einzubiegen. Hierbei kam es gegen 13 Uhr zur Kollision mit einem Ford. Am Steuer saß eine 37-Jährige, die nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und entsprechend eines Vortestverfahrens vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobenentnahme erfolgte zur Dokumentation der Konzentration von Betäubungsmitteln im Blut. Der Fahrer des Elektrorollers wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Die Ermittlungen zum Unfall führt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell