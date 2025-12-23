PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto erfasst E-Scooter-Fahrer

Mühlhausen (ots)

Ein 52-jähriger Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs befuhr die Margaretenstraße und beabsichtigte in die Ziegelstraße, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, einzubiegen. Hierbei kam es gegen 13 Uhr zur Kollision mit einem Ford. Am Steuer saß eine 37-Jährige, die nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und entsprechend eines Vortestverfahrens vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobenentnahme erfolgte zur Dokumentation der Konzentration von Betäubungsmitteln im Blut. Der Fahrer des Elektrorollers wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Die Ermittlungen zum Unfall führt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 11:15

    LPI-NDH: Wohnung wird zum Ziel von Einbrechern - Polizei sucht Zeugen

    Mühlhausen (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Tilesiusstraße kam es zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 14 Uhr, zu einem Einbruch. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einer Wohnung und nahmen dort mehrere Gegenstände an sich. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannte mit ihrer Beute vom Tatort. Der Wert des Beuteguts ist nicht ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:13

    LPI-NDH: Männliche Person von Unbekannten geschlagen

    Schlotheim (ots) - Die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis ermittelt nach einer gefährlichen Körperverletzung, welche sich am Montagabend bei einem Garagenkomplex in der Gartenstraße ereignete. Ein 33-Jähriger wurde dort gegen 20 Uhr von mehreren Personen angegriffen, welche auf ihn einwirkten. Nach der Attacke entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Mann wurde durch den Angriff verletzt und in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren