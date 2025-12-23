Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Kellerräumen

Mühlhausen (ots)

In den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Pfannschmidtstraße kam es am Dienstag gegen 11 Uhr zu einem Brand. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich waren mit Kameraden der Feuerwehr vor Ort. Nachdem das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht wurde, begannen die Beamten mit der Begehung des Brandortes. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen. Zur Stunde laufen die Ermittlungen zur Brandursache, wobei die Beamten aus dem Unstrut-Hainich-Kreis von Kollegen des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unterstützt werden. Ersten Ermittlungen nach kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

