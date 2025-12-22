Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Polizeibeamte auf der A2

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 20./21.12.2025, 20:00 - 00:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gaben sich Betrüger im Bereich Braunschweig in zwei Fällen als Polizeibeamte aus. Die beiden Männer fuhren einen schwarzen Pkw der Marke Mazda mit deutschen Kennzeichen und versuchten auf dem Autohof Lehre/Wendhausen und auf der Autobahn, Fahrzeuge zu kontrollieren und dabei Bargeld zu erlangen.

Gegen 20:30 Uhr täuschen die Betrüger eine Polizeikontrolle eines polnischen Lkw vor, welcher auf dem Autohof Lehre-Wendhausen parkte. Die Kontrolle wurde nur von einer Person durchgeführt. Der falsche Polizeibeamte wies sich mit einem Dienstausweis aus und forderte den Fahrer des Lkw auf, sich ebenfalls auszuweisen. Danach wurde der Fahrer gefragt, wie viel Bargeld er mitführte. Nachdem ein niedriger, dreistelliger Betrag genannt wurde, ließen die Täter von der Tat ab und entfernten sich vom Parkplatz.

Gegen 00:20 Uhr versuchten die Betrüger auf der A2 in Richtung Hannover einen fahrenden Transporter zum Anhalten zu bewegen. Der Beifahrer hat mit einer Taschenlampe durch die Heckscheibe des Mazda signalisiert, dass der Transporter anhalten soll. Der Mazda verfügte über keine Signalanlage oder blaues Blinklicht. Der Fahrer des Transporters hielt daraufhin auf dem Seitenstreifen an und wurde durch den Betrüger in englischer Sprache nach seinem Ausweis und der Höhe des mitgeführten Bargeldes gefragt. Nachdem ein mittlerer vierstelliger Betrag genannt wurde, sollte das Bargeld an den falschen Polizeibeamten übergeben werden. Dies tat der Fahrer nicht und setzte seine Fahrt fort. Daraufhin habe der Mazda den Transporter ausgebremst und seinen Fahrweg geschnitten. Erst als der Transporter die nächste Rastanlage aufsuchte, sei ihm der Mazda nicht mehr gefolgt.

Der Mann, der die Kontrolle durchführte, sprach ausschließlich Englisch, trug schwarze Kleidung, eine schwarze Jacke mit der Aufschrift "POLIZEI" und einem Wappen mittig auf der Brust. Zudem führte er ein schwarz-grünes Funkgerät bei sich. Er und der Fahrer des Mazda wurden auf 30 Jahre geschätzt. Beide Männer hatten schwarze kurze Haare, eine schlanke Statur sind circa 1,70 m groß gewesen.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen auf der A2 und anliegenden Parkplätzen/Autohöfen verliefen ergebnislos. Gegen die beiden unbekannten Täter wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis: Die Polizei verlangt niemals grundlos die Aushändigung von Bargeld. Im Fall einer Kontrolle durch nicht-uniformierte Polizeibeamte können Sie bei Zweifeln an der Echtheit der Polizeibeamten immer die 110 wählen.

