Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei hilft bei Suche nach Hund

Braunschweig (ots)

Braunschweig / Elm, 18. Bis 20.12.2025

GPS-Ortung bringt Braunschweigerin ihren Schäferhund zurück

Vergangenen Donnerstag befand sich eine 76-jährige Braunschweigerin im Elm im Bereich Tetzelstein auf einem Spaziergang, als ihr 10-jähriger Schäferhund außer Sicht geriet. Die Frau suchte über zwei Tage und Nächte hinweg bei winterlichen Temperaturen mehrere Stunden vergebens nach ihrem Hund. Aufgrund der damit verbunden Anstrengungen fand sie am Samstag zunächst nicht zurück zu ihrem Auto, fuhr deshalb mit einem Taxi nach Hause und kontaktierte von dort den Notruf der Polizei. Beamte des Polizeikommissariats Nord fuhren gemeinsam mit der 76-Jährigen von ihrer Wohnanschrift in Richtung Königslutter und konnten aufgrund der GPS-Daten des Hundehalsbandes feststellen, dass er noch am Leben ist und sich in Bewegung befindet. Bereits nach wenigen Minuten konnte der Hund gefunden werden.

Somit konnten Frau und Hund wohlauf wieder vereint werden und können nun die Weihnachtstage mit einander verbringen. Auch das Auto wurde am Folgetag von einem Förster verlassen auf einem Feldweg entdeckt.

Jörn Paulsen, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Braunschweig, dazu: "Solche Einsätze machen den Polizeiberuf aus. Auch wir freuen uns, wenn wir Einsätze dieser Art mit einem Erfolgserlebnis beenden und jemandem damit eine große Freue machen und einen Beitrag zu diesem kleinen Weihnachtswunder leisten konnten!"

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell