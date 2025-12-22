PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei hilft bei Suche nach Hund

POL-BS: Polizei hilft bei Suche nach Hund
  • Bild-Infos
  • Download

Braunschweig (ots)

Braunschweig / Elm, 18. Bis 20.12.2025

GPS-Ortung bringt Braunschweigerin ihren Schäferhund zurück

Vergangenen Donnerstag befand sich eine 76-jährige Braunschweigerin im Elm im Bereich Tetzelstein auf einem Spaziergang, als ihr 10-jähriger Schäferhund außer Sicht geriet. Die Frau suchte über zwei Tage und Nächte hinweg bei winterlichen Temperaturen mehrere Stunden vergebens nach ihrem Hund. Aufgrund der damit verbunden Anstrengungen fand sie am Samstag zunächst nicht zurück zu ihrem Auto, fuhr deshalb mit einem Taxi nach Hause und kontaktierte von dort den Notruf der Polizei. Beamte des Polizeikommissariats Nord fuhren gemeinsam mit der 76-Jährigen von ihrer Wohnanschrift in Richtung Königslutter und konnten aufgrund der GPS-Daten des Hundehalsbandes feststellen, dass er noch am Leben ist und sich in Bewegung befindet. Bereits nach wenigen Minuten konnte der Hund gefunden werden.

Somit konnten Frau und Hund wohlauf wieder vereint werden und können nun die Weihnachtstage mit einander verbringen. Auch das Auto wurde am Folgetag von einem Förster verlassen auf einem Feldweg entdeckt.

Jörn Paulsen, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Braunschweig, dazu: "Solche Einsätze machen den Polizeiberuf aus. Auch wir freuen uns, wenn wir Einsätze dieser Art mit einem Erfolgserlebnis beenden und jemandem damit eine große Freue machen und einen Beitrag zu diesem kleinen Weihnachtswunder leisten konnten!"

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 08:41

    POL-BS: Verkehrsunfall mit Folgeunfall - Vollsperrung der A 39

    Braunschweig (ots) - A 39, Richtung Kassel, Höhe Anschlussstelle Cremlingen 22.12.2025, 02:30 Uhr Am heutigen Morgen kam es auf der A 39 in Fahrtrichtung Kassel zunächst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Ein 52-jähriger Braunschweiger fuhr mit seinem Audi Q5 auf dem Überholfahrstreifen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 16:31

    POL-BS: Einbrüche im Kanzlerfeld

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Kanzlerfeld 17.12.25, 18.00 - 20.00 Uhr Drei Täter festgenommen Am gestrigen Abend meldete sich die 57-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Kanzlerfeld über den Notruf und gab an, dass sie auf Einbrecher in ihrem Haus getroffen sei. Diese seien nun flüchtig. Unverzüglich wurden daraufhin alle verfügbaren Funkstreifen in den Bereich entsandt. Zudem wurde ein Hubschrauber der Bundespolizei sowie Kollegen der ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 18:06

    POL-BS: Größter Kokainfund der Region: Polizei nimmt Wolfsburger Tätergruppierung fest

    Braunschweig (ots) - Am 16. Dezember 2025 gelang der Zentralen Kriminalinspektion unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Braunschweig ein erfolgreicher Zugriff auf eine Tätergruppierung aus Wolfsburg, die im Verdacht steht, in erheblichem Umfang mit Kokain gehandelt zu haben. Gleich zu Beginn des Einsatzes gelang die Festnahme des mutmaßlichen Haupttäters sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren