Polizei Braunschweig

POL-BS: Drei Fahrzeuge in Brand geraten

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Viewegsgarten

22.12.25, 01.00 Uhr

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Vergangene Nacht haben Anwohner in der Viewegstraße über den Notruf die Feuerwehr und Polizei alarmiert. Der Grund waren brennende Fahrzeuge, die sie beim Blick aus dem Fenster auf Parkplätzen unterhalb eines Parkhauses zwischen Kurt-Schuhmacher-Straße und Viewegstraße festgestellt haben.

Vor Ort bestätigte sich, dass hier bereits zwei Fahrzeuge in Vollbrand standen und das Feuer gerade auf ein drittes Fahrzeug übergesprungen ist.

Durch die Feuerwehr wurden die Fahrzeuge abgelöscht. Ein viertes Fahrzeug, was in der Nähe stand, wurde durch die Hitzewirkung ebenfalls leicht beschädigt. Zudem wurden Gebäudeteile des Parkhauses beschädigt.

Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kollegen des zuständigen Fachkommissariats gehen allerdings von Brandstiftung aus und ermitteln dahingehend.

In diesem Zusammenhang werden unter anderem Zeugen gesucht, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

