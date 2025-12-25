Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol

Nordhausen (ots)

Am 24.12.2025 gegen 13:45 Uhr entschlossen sich Beamte einen Seat Ibiza in Krimderode in der Harzstraße zu kontrollieren. Ein 47jähriger Mann wies sich als Fahrer aus und erklärte zeitnah, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Die Beamten belehrten den Herrn als Beschuldigten. Die Fahrt setzte anschließend die 40jährige Begleiterin fort - sie hatte einen Führerschein. Um 14:20 Uhr wurde in Nordhausen in der Halleschen Straße ein 42jähriger Mann mit einem VW Caddy kontrolliert. Der Mann roch nach Alkohol, sodass die Beamten weiter nachhakten. Ein gerichtsverwertbarer Test erbrachte ein Ergebnis von 0,74 Promille. Der Betroffene muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Am 25.12.2025 um 09:10 Uhr wurde in Bielen, Im Krug ein Opel Astra kontrolliert. Der 23jährige Fahrer behauptete, er habe seinen Führerschin nicht dabei. Eine Überprüfung ergab, dass er in der Vergangenheit eine gerichtliche Entziehung hatte und bisher keine neue Fahrerlaubnis erworben hat. Der Beschuldigte durfte nicht weiterfahren, die Schlüssel wurden zur Gefahrenabwehr eingezogen.

