Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Mühlhausen (ots)

Im Zeitraum vom Mittwoch, 24. Dezember 2025 14:00 Uhr zu Donnerstag, 25. Dezember 2025 12:00 Uhr kam es in Mühlhausen, OT Görmar, Mühlhäuser Straße 20 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte dabei den geparkten Pkw Fiat 500, Farbe rot und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von ca. 1000,- Euro. Die Polizei ersucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der PI Unstrut Hainich unter der Tel. 03601- 4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0333853

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

