Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrrad entwendet
Artern (ots)
Im Zeitraum vom 24.12.25, 14:00 Uhr bis zum 25.12.25, 13:30 Uhr wurde in der Arterner Gebrüder-Engelhardt-Straße ein Herrenfahrrad vom Grundstück entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell