Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Knaller im Briefkasten

Nordhausen (ots)

Am 26.12.2025 gegen 23:30 Uhr wurde in Nordhausen / Am Frauenberg die Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Ursächlich dafür war die Umsetzung eines pyrotechnischen Gegenstandes, welcher durch einen bislang unbekannten Täter in einen Einwurfschlitz gesteckt wurde. Der Sachschaden wurde auf ca. 150,- Euro beziffert. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen nahmen eine Strafanzeige sowie den Tatortbefund auf.

Etwaige Zeugen, welche Personen in örtlicher und zeitlicher Nähe zum Tatgeschehen mit Feuerwerkskörpern gesichtet oder ggf. Personen in der Nachtatphase eilig vom Tatort flüchten sehen haben, werden gebeten, sich bei der Nordhäuser Polizei zu melden.

Aktenzeichen: ST/0334335/2025

