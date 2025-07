POL-NI: Linsburg: Brand eines E-Autos mit Vollsperrung der B6

Nienburg (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 23.07.2025 ereignete sich gegen 11 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Brückenstraße in Nienburg. Eine 63-Jährige aus Haßbergen befuhr mit ihrem Mercedes die Oyler Straße in Richtung Brückenstraße. Ein 90-jähriger Fahrradfahrer aus Nienburg befuhr den linksseitigen Radweg, aus der Brückenstraße kommend, in Fahrtrichtung Oyler Straße. Beim Abbiegevorgang in die Brückenstraße ...

mehr