POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Vom Winde verweht, Gleitschirmflieger in Not

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Über die Rettungsleistelle wurde am 23.05.2025 gegen 18:14 Uhr der Unfall eines Gleitschirmfliegers gemeldet. Demnach sei dieser neben dem Flugplatz in Hockenheim in ein Dach gestürzt und würde nun akut Hilfe benötigen. Die vor Ort eintreffenden Polizeibeamten, sowie die Angehörigen des Rettungsdienstes und der Feuerwehr konnten vor Ort aber einen unverletzten Piloten antreffen. Dieser war tatsächlich im Landeanflug von einer Windböe erfasst worden, so dass er auf dem Dach einer nahen Lagerhalle notlanden musste. Hierbei entstand aber kein Sachschaden und der Pilot konnte unverletzt selbstständig über eine Leiter das Dach verlassen.

