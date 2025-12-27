Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Angetrunken unterwegs
Nordhausen (ots)
Am 27.12.2025 gegen 00:30 Uhr führten Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen eine Verkehrskontrolle in der Bielener Straße durch. Bei dem 50-jährigen Führer eines Pkw Hyundai wurde Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Der folgende Test ergab den Wert von 0,68 Promille. Nach Untersagung der Weiterfahrt und Belehrung des Betroffenen wurde dieser zum Zwecke einer beweiserheblichen Blutprobenentnahme dem Südharzklinikum zugeführt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz (0,5-Promille-Grenze) wurde gefertigt.
