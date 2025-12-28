PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auseinandersetung mit Bedrohung

Bad Langensalza (ots)

Am Samstagnachmittag setzte sich in der Thamsbrücker Straße eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen fort, die zuvor vor einem Einkaufsmarkt in der Goethestraße begann. Vor dem Einkaufsmarkt trug sich zwischen einem 30jährigen und 22jährigen Mann eine verbale Auseinandersetzung zu, die in gegenseitigen Körperverletzungen resultierten. Die Männer trennten sich mit beistehenden Zeugen in verschiedene Gruppen auf und entfernten sich von der Goethestraße. Der 22jährigen Mann entschloss sich nunmehr zur erneuten Konfrontation in der Thamsbrücker Straße. Dort bedrohte er den 30jährigen Mann mit einer Machete und eilte diesem nach. Die Gruppierung um den 30jährigen Mann flüchteten sich über die Kleinspehnstraße. Dort wurde der 22jährige Mann durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen und in der weiteren Folge auf die Polizeistation Bad Langensalza für noch durchzuführende Maßnahmen verbracht. Die Machete wurde sichergestellt. Die Polizei ersucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall in der Goethestraße oder Thamsbrücker Straße beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, sich bei der PI Unstrut Hainich unter der Tel. 03601- 4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0334567

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

