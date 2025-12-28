PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken hinterm Steuer

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 28.12.2025 um 01:05 Uhr ein 43jähriger Fahrzeugführer in Heiligenstadt, Dingelstädter Straße mit seinem PKW angehalten und überprüft. Bei der Kontrolle fiel beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Die vor Ort durchgeführte Atemalkoholmessung ergab beim Fahrer einen Wert von 1,15 Promille. Auch wurden bei der Überprüfung des Führerscheins Unstimmigkeiten an dem vorgelegten Dokument festgestellt, die die Echtheit des Führerscheins anzweifeln und damit zusätzlich die fehlende Fahrerlaubnis begründen. In der weiteren Folge wurde mit dem Fahrzeugführer die notwendige Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Es wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 09:00

    LPI-NDH: Briefkasten gesprengt

    Leinefelde-Worbis (ots) - Am 28.12.20205 im Zeitraum zwischen 00:14 Uhr und 02:20 Uhr wurde der Briefkasten des Leinebades in der Jahnstraße in Leinefelde beschädigt. Unbekannte Täter zündeten einen pyrotechnischen Gegenstand und ließen diesen im Briefkasten zur Detonation kommen. Durch die Druckwelle wurde der Briefkasten aus der Verankerung der Wand herausgerissen. Weitere Teile des Kastens wurden noch in einer Entfernung von 12 Metern vom eigentlichen Tatort ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 07:45

    LPI-NDH: Auseinandersetung mit Bedrohung

    Bad Langensalza (ots) - Am Samstagnachmittag setzte sich in der Thamsbrücker Straße eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen fort, die zuvor vor einem Einkaufsmarkt in der Goethestraße begann. Vor dem Einkaufsmarkt trug sich zwischen einem 30jährigen und 22jährigen Mann eine verbale Auseinandersetzung zu, die in gegenseitigen Körperverletzungen resultierten. Die Männer trennten sich mit beistehenden Zeugen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren