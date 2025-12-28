Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken hinterm Steuer

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 28.12.2025 um 01:05 Uhr ein 43jähriger Fahrzeugführer in Heiligenstadt, Dingelstädter Straße mit seinem PKW angehalten und überprüft. Bei der Kontrolle fiel beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Die vor Ort durchgeführte Atemalkoholmessung ergab beim Fahrer einen Wert von 1,15 Promille. Auch wurden bei der Überprüfung des Führerscheins Unstimmigkeiten an dem vorgelegten Dokument festgestellt, die die Echtheit des Führerscheins anzweifeln und damit zusätzlich die fehlende Fahrerlaubnis begründen. In der weiteren Folge wurde mit dem Fahrzeugführer die notwendige Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Es wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

