Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fußgängerin verletzt
Ebeleben (ots)
Am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, wurde eine ältere Dame auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Ebeleben vom Fahrzeug eines 36-jährigen erfasst. Die Dame erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.
