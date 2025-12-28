LPI-NDH: Fußgängerin verletzt

Bad Frankenhausen (ots) - Im Zeitraum vom 26.12.25 bis zum 27.12.25 beschädigten Unbekannte mehrere Dekoartikel auf einer Terrasse in der Andreasstraße in Bad Frankenhausen. Zudem wurde ein Teppich mit Erbrochenem verunreinigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

mehr