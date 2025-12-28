PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin verletzt

Ebeleben (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, wurde eine ältere Dame auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Ebeleben vom Fahrzeug eines 36-jährigen erfasst. Die Dame erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 09:15

    LPI-NDH: Narrenhände beschmieren Tisch und Wände

    Sondershausen (ots) - Ein polizeibekannter Straftäter beschmierte aufgrund unerwiderter Liebe die Wände eines Treppenhauses und eine Wand im Sondershäuser Kaufland. Zur Höhe des Schadens können keine Angaben gemacht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 09:15

    LPI-NDH: Dekoartikel beschädigt

    Bad Frankenhausen (ots) - Im Zeitraum vom 26.12.25 bis zum 27.12.25 beschädigten Unbekannte mehrere Dekoartikel auf einer Terrasse in der Andreasstraße in Bad Frankenhausen. Zudem wurde ein Teppich mit Erbrochenem verunreinigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 09:00

    LPI-NDH: Kaugummiautomat beschädigt

    Großfurra (ots) - Am 24.12.2025, gegen 04:00 Uhr, wurde in der Rumbachstraße in Großfurra ein Kaugummiautomat mittels eines Böllers beschädigt. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren