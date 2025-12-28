Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden im ruhenden Verkehr

Nordhausen (ots)

Am 27.12.2025 kurz nach 15 Uhr befuhr der 74-jährige Führer eines Pkw Dacia die Dr.-Silberborth-Straße in Richtung Taschenberg. Hierbei schätzte er wohl den seitlichen Abstand zu am Fahrbahnrand abgeparkten Pkw falsch ein. So kam es letztlich zu einer seitlichen Kollision mit einem abgeparkten Pkw Skoda, welcher in der weiteren Folge auf den davor abgeparkten nächsten Pkw Skoda geschoben wurde. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher sich in der Gesamtheit auf ca. 20.000,- Euro beläuft. Personen kamen nicht zu Schaden.

