Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogenfund in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitagabend, den 19.12.2025 konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz in der Straße Kirchplatz in Greiz eine männliche Person feststellen, welche einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 27-Jährigen eine geringe Menge Methamphetamin aufgefunden werden. Aufgrund dessen wurde ein Ermittlungsverfahren bezüglich des begangenen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und das Tatmittel beschlagnahmt. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

