Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Einbruch in alte Papierfabrik

Greiz (ots)

Greiz. Im Zeitraum vom 05.12.2025 bis zum 19.12.2025 brachen bislang unbekannte Täter in das Firmengelände der ehemaligen Papierfabrik in der Mylauer Straße in Greiz ein, indem diese gewaltsam ein Fenster des Gebäudes öffneten. Beim Eindringen in das Objekt wurde durch die Täter ein Tor beschädigt, wodurch ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand. Nach bisherigen Erkenntnisstand wurden keine Gegenstände entwendet. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit durchgeführt und ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen bislang unbekannte Täter eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0329805/2025 und der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <PH>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell