Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrugsversuch ohne Erfolg

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitag, den 19.12.2025, wurde ein 84-jähriger Mann Opfer einer Betrugsmasche. Unbekannte riefen ihn an und gaben an, dass eine Geldsumme in Höhe von 899 EUR vom Konto des Geschädigten abgebucht werde. Der 84-Jährige schöpfte sofort Verdacht und beendete anschließend das Gespräch. Bisher kam es zu keinem wirtschaftlichen Schaden für den Geschädigten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei warnt: Geben Sie am Telefon niemals persönliche Daten oder Bankinformationen weiter. Beenden Sie verdächtige Gespräche sofort und wenden Sie sich im Zweifel direkt an Ihre Bank oder die Polizei. <PH>

