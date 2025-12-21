Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährliche Körperverletzung in Straßenbahn

Gera (ots)

Am Samstag (20.12.2025), gegen 17:05 Uhr, rückten sowohl Rettungskräfte als auch die Polizei zu einer Haltestelle in der Nürnberger Straße in Gera aus. Dort klagten mehrere Personen innerhalb einer Straßenbahn über Atemwegsreizungen. Die eingesetzten Kräfte stellten insgesamt neun verletzte Personen fest, welche nach einer kurzen medizinischen Versorgung glücklicherweise nicht in ein Krankenhaus überführt werden mussten. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen erhärtete sich der Verdacht, dass der oder die Unbekannte(n) mutmaßlich Reizgas in der Bahn versprühten. Zur weiteren Aufklärung der Tat macht es sich erforderlich, dass sich Zeugen, welche sich zum o.g. Zeitpunkt in der Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Gera-Lusan befanden und sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, an die Geraer Polizei wenden. Bezugsnummer: 0330598/2025 // Tel.: 0365 829 0

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell