Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Parfum auf Vorrat? Ladendieb wiedererkannt

Gera (ots)

Gera. Ein 26-jähriger Mann entwendete am 15.12.2025 sowie erneut am 18.12.2025 Parfum aus einer Drogerie in der Schloßstraße. In beiden Fällen füllte er die Ware routiniert in einen mitgeführten Beutel und verließ das Geschäft. Beim zweiten Besuch wurde der Täter jedoch wiedererkannt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Insgesamt hatte der erheblich alkoholisierte Ladendieb Duftwässerchen im Wert von über 1.000 Euro entwenden wollen. Die Polizei Gera hat entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell