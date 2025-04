Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Ein Toter und eine schwerverletzte Person nach Fenstersturz

Hagen (ots)

Am Montag (28.04.2025) wurde die Feuerwehr Hagen gegen Mittag zu einem Einsatz in Altenhagen alarmiert. Die anrufende Person berichtete, dass vermutlich nach einem Fenstersturz, eine verletzte Person auf dem Gehweg liegen würde. Daraufhin wurden der Rettungsdienst und eine Einheit der Berufsfeuerwehr zur Einsatzstelle entsandt. Parallel dazu wurde von einem anderen Anrufer, eine weitere verletzte Person an derselben Adresse gemeldet, woraufhin ein zweiter Rettungswagen alarmiert wurde. Die eingetroffenen Einsatzkräfte leiteten vor Ort eine Reanimation ein, die aber erfolglos blieb. Die zweite, durch eine heiße Flüssigkeit verletzte Person wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein geeignetes Krankenhaus transportiert.

