Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frage nach Bibliotheksausweis endet mit Polizeieinsatz

Altenburg (ots)

Rositz. Am 18.12.2025 kam es gegen Mittag in einem Gebäude in der Altenburger Straße zu einer Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. Ein 15-jähriger Jugendlicher verlangte von seinem Betreuer einen Bibliotheksausweis. Als diesem Wunsch nicht entsprochen wurde, ging der Jugendliche wütend mit Tritten und Schlägen gegen den Betreuer sowie einen Sicherheitsmitarbeiter vor und verletzte beide leicht. Zusätzlich musste die Sprechanlage des Hauses den Frust des 15-Jährigen ertragen und wurde beschädigt. Die gerufene Polizei und ein hinzugezogener Arzt konnten dafür sorgen, dass sich der Jugendliche wieder beruhigte. Den Bibliotheksausweis beklam er nicht, dafür jedoch ein Ermittlungsverfahren. (DL)

