Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frühmorgendliche Überraschung

Altenburg (ots)

Lucka. In der Nacht vom 17.12.2025 zum 18.12.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 05:00 Uhr einen auf dem Bischofsweg abgestellten PKW Mazda CX-5. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf einem Parkplatz neben dem Wohnhaus abgestellt worden. Die Eigentümerin bemerkte den Diebstahl am frühen Morgen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 29.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (DL)

